Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otobüsteki yolcuda uyuşturucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine, takibe alınan yolcu otobüsünü durdurdu.
Arama yapan ekipler, yolculardan P.A'nın üzerinde 20 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu Narkotik
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