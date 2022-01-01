Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonuna bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki sahte içki operasyonunda bir kişiye adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenlediği operasyonda 20 litre sahte viski, 12 litre sahte şarap, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 varil, 4 bidon ve şişe kaplama makinesi ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Operasyonda, İ.G'ye adli işlem yapıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Sahte Alkol Sahte İçki
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