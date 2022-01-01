Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sandıklı'da yeni yıl denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Sandıklı'da jandarma ekipleri, uygulama noktalarında yeni yıl denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hüdai Kaplıcalarında geniş güvenlik önlemleri altında vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmeleri için denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde drone ile birlikte dedektör köpekler "Kan" ve "Tunç"u da kullandı.
Denetimlerde, uygulama noktalarındaki araçlar, tek tek kontrol edilirken bazı eksikleri tespit edilen sürücülere de hakkında cezai işlem yapıldı.
Sürücülerin yeni yılını tebrik eden ekiplerin denetim faaliyetleri gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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