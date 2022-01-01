Bayburt'ta erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yeni yılın ilk karının düştüğü Bayburt'ta kuru soğuk ve ayaz yerini ılıman havaya bıraktı.

Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde aralıklı olarak yağmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta sıcaklık, karın yağmasıyla birlikte sıfırın altında 4 dereceye kadar yükseldi.

Yollarda buzlanma görülmezken, trafikte kar nedeniyle aksaklık yaşanmadı.