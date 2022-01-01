Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt yeni yıla karla uyandı
Bayburt şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar 2022 yılının ilk gününe kar yağışıyla uyandı. Kar yağışıyla birlikte kuru soğuk ve ayaz yerini ılıman havaya bıraktı.
Bayburt'ta erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yeni yılın ilk karının düştüğü Bayburt'ta kuru soğuk ve ayaz yerini ılıman havaya bıraktı.
Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde aralıklı olarak yağmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta sıcaklık, karın yağmasıyla birlikte sıfırın altında 4 dereceye kadar yükseldi.
Yollarda buzlanma görülmezken, trafikte kar nedeniyle aksaklık yaşanmadı.
Etiketler: Bayburt
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