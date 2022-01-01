Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 6 ev Covid-19 karantinasına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında 6 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, 6 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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