Kaza, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda, bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Kadir Yavuz kullandığı 06 KA 986 plakalı minibüs ile Üçgen Kavşağı'ndan Bakırlı Kavşağı yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, önce refüjdeki demir korkuluğa ardından da palmiye ağacına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil sağlık ekibi, ön tarafı büyük oranda hasar gören minibüsteki yolculardan Kader Yanar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücü Kadir Yavuz ve yanındaki İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Gökhan Kırboğa doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin, olay yerindeki incelemesinin ardından Kader Yanar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.