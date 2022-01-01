Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangında hasar oluştu.
Adnan Menderes Mahallesi 521 sokak üzerindeki 3 katlı binan terasından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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