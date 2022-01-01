Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi sis altında gözden kayboldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Etiketler: Edirne Hava Durumu
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