Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şuhut'ta yılbaşı denetimlerinde polis göz açtırmadı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yılbaşı denetimleri kapsamında ilçe merkezindeki kahve, kafeterya ve çarşı meydanında polis tarafından denetim yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yılbaşı denetimleri kapsamında ilçe merkezindeki kahve, kafeterya ve çarşı meydanında polis tarafından denetim yapıldı.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların kutlamalara yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutuldu.
Polis ekipleri tarafından kahve, kafeterya ve seyir halindeki sürücülere yönelik kimlik ve GBT kontrolü yapıldı.
Kahve ve kafeteryada ki vatandaşlara kimlik kontrolü yapılırken seyir halindeki sürücülere ise ruhsat, ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Denetim Polis
Sıradaki Haber
Edirne’de Polisten "Huzur ve Güven Uygulaması" denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz