İl Jandarma komutanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten JASAT ekipleri, 2021 yılında çeşitli suçlarda 356 olay aydınlatarak bu kapsamda 231 şüpheli yakaladı, adliyeye sevk edilen 153 zanlı tutuklandı.

"Terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, tasarlayarak adam öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, 5607 sayılı kanuna muhalefet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından da aranan 402 şüpheli yakalandı, bunlardan haklarında 3 aydan 36 yıla kadar hapis cezası bulunan 161 zanlı adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca adli olaylara karışan ve hakkında UYAP yakalama emri bulunan toplam 314 zanlı adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Cezaevine teslim edildi.