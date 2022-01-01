Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu Dağı’nda sis ve yağmur etkili oluyor
[Fotoğraf: İHA]
Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan sağanak ve sis D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve sis etkili oluyor.
Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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