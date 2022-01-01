Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta jandarma ekipleri kaybolan keçileri drone ile buldu
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri, bir çiftçinin kaybolan keçilerini drone yardımıyla bularak sahibine ulaştırdı.
Karaköse Köyü'nde yaşayan Gülşen Karataş (57), köye yakın arazide 23 keçilik sürüsünü, otlattığı sırada kaybetti.
Karataş, İl Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi.
JASAT ekipleri ve Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timlerince drone desteğiyle bölgede arama yapıldı
Yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta tespit edilen keçilerden 5'inin telef olduğu belirlendi.
Diğer keçiler, Karataş'a teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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