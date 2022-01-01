Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kentin huzuru için çalışma ve denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Bu kapsamda 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince vatandaşların güven ve huzuru için uygulanan genel denetimlerde kurallara aykırı davranan 4 bin 658 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, 2022 yılında da Kayserililerin huzur, sükun ve esenliği için 7/24 esasına göre çalışma ve denetimlerini sürdürecek.