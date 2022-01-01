Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle'de yaşayan 34 yaşındaki Turan Demir, evde kullandığı elektrikli sobadaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.
Yakınları tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Elektrik Diyarbakır
Sıradaki Haber
Çorum’da yılbaşı gecesi havaya ateş eden 8 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz