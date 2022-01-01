Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Konya-Ankara kara yolu hastane kavşağında, 37 yaşındaki İsmail Gündoğan idaresindeki otomobil ile 27 yaşındaki Furkan Özbayık yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Gündoğan yara almazken beraberindeki eşi Zeynep Gündoğan, çocukları 4 yaşındaki A.G. ve 1 yaşındaki S.G. ile diğer sürücü Özbayık yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:49
- 22:39
- 22:30
- 22:28
- 22:24
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz