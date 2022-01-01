Konya-Ankara kara yolu hastane kavşağında, 37 yaşındaki İsmail Gündoğan idaresindeki otomobil ile 27 yaşındaki Furkan Özbayık yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Gündoğan yara almazken beraberindeki eşi Zeynep Gündoğan, çocukları 4 yaşındaki A.G. ve 1 yaşındaki S.G. ile diğer sürücü Özbayık yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.