Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te fuhuş operasyonu kapsamında 6 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" gibi çeşitli suçlardan 9 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep
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