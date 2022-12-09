Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ilçedeki 3 farklı kurumda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.O. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.