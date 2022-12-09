Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan aranırken yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri F.T'yi durdurdu.
Şüphelinin sorgulamasında "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne
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