İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta Kartepe Meslek ve Sanat Eğitimi Merkezi'nden (KAR-MEK) 9 dikiş makinesinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda hırsızlık şüphelilerinin R.Ö. ve N.Ö. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden R.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çalıntı dikiş makineleri de ele geçirildi. N.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.