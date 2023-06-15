Gaziantep'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede Şehitkamil ilçesindeki bir evde yapılan aramada, yabancı uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Bu kişilerin bulunduğu evin sahibi A.E. de gözaltına alındı.