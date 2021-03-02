Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 6 ayında 1 milyar 124 milyon 964 bin 555 dolar kazanıldığını açıkladı.

​​​​​Ocak-Şubat 2021 döneminde ise 52 bin 865 ton fındık karşılığı 392 milyon 914 bin 880 dolar gelir sağlandığını belirten Sevinç, şunları söyledi:

“2021 yılının ilk 2 ayında gerçekleşen fındık ihracatımız memnuniyet verici olarak değerlendirilse de sezonun ilk aylarında fındık ihracatımızdan kaynaklanan azalışın arzu edilen miktarda kapatılamadığı görülmekte olup, 2021 yılındaki ihracat trendinin devam edeceği, bu çerçevede sezonluk ihracat farkının kapanacağı yönündeki umudumuzu korumaya devam ediyoruz."