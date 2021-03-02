Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da ulaşıma kapanan 102 köy yolu açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolu ulaşıma açıldı.
Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolu için İl Özel İdaresi Ekipleri çalışma başlattı.
İl Özel İdaresi kontrolünde bulunan 3 bin 285 kilometre yol ağında 78 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekiple çalışmalarına devam eden ekipler, farklı noktalarda eş zamanlı yol açma çalışması gerçekleştirerek il genelinde kapanan 102 köy yolunu ulaşıma açtı.
Etiketler: Kar Yağışı
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