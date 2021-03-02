Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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