Kaza, merkeze bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Tahsin D. yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ahmet Çomak ve babası Ahmet Ç. Tahsin D. ve eşi Yeliz Kezban D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.