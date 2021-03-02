Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Tahsin D. yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Ahmet Çomak ve babası Ahmet Ç. Tahsin D. ve eşi Yeliz Kezban D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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