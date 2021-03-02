Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de dalda asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dalda asılı kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin İnönü Caddesi'ndeki çınarın dalında asılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Dallardan dolayı sepetli araçla kuşun bulunduğu yere ulaşamayan ekipler, ağaç kesme makinesiyle dalları keserek kargayı kurtardı.
Karganın veterinerdeki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye
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