Celal Y'nin kullandığı cip, Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kontrolden çıkarak Murat E.'nin idaresinde otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, yolda yürüyen 2 kişi ve bir araca çarptıktan sonra kafeye girdi.

Kazada yayalar ile otomobil sürücüsü Murat E. ve yanında bulunan Ramazan S. yaralandı. Üç araçta ve vitrin camı kırılan kafede hasar oluştu.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.