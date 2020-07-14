Haber Giriş: Kaynak: AA
Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Toure'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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