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Balıkesir'de bahçe duvarından düşen kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Gönen ilçesinde, bahçe duvarından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir alınan bilgiye göre, Akçaali Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın 2 metrelik bahçe duvarına çıkan Hilmi Kaykaf (62) dengesini kaybederek düştü.
Yerde hareketsiz yatan Kaykaf'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaykaf'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaykaf'ın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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