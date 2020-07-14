Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde alınan bilgiye göre, Adem Baylar idaresindeki 06 ZK 107 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye çevre yolu Bayramca tüneli çıkışında yoldan çıkarak mısır tarlasına devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Fatma Baylar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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