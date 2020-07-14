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Bitlis'te trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunun Karınca Karakolu mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 VMR 18 plakalı minibüs kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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