Haber Giriş: Kaynak: AA
Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Artvin'de alınan bilgiye göre, ilçede 12 Temmuz Pazar akşamı etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda temizlik çalışmaları devam etti.
Ekipler, Su Kavuşumu-1 tünelindeki toprak ve kaya parçalarını temizledi.
Yapılan çalışmanın ardından Artvin-Erzurum kara yolu çift yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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