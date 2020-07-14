Protesto için TEM Bağlantı Yolu'nu trafiğe kapattılar
Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı protesto etmek için bir araya gelen mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.
Kaza, Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen mahalleli, kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı.
Yaklaşık 10 dakika çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle uzunaraç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaza güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor.
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