İzmir'de alınan bilgiye göre, Meltem Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, Çeşme gişelerinde ters yöne girdi.

Otoyolda yaklaşık 40 kilometre boyunca ters yönden ilerleyen araç, Karaburun Kavşağı yakınlarında, Karaburun'dan Çeşme yönüne giden Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nurullah Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Meltem Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmada, Meltem Ö'nün psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı, Çeşme'de bir akaryakıt istasyonunda eşiyle tartıştığı ve eşi market bölümündeyken araca binerek ters yönden uzaklaştığı belirlendi.