Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

TEM ekipleri, örgütü yöneticilerince sabit telefonla ardışık arandığı tespit edilen meslekten ihraç 5 asker ile örgütün bir dönem KKTC askeri mahrem imamlığını yapan Ö.F.S.’yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.