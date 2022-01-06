Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asılsız ihbara ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde asılsız kavga ihbarında bulunarak acil hattını gereksiz yere meşgul eden şüpheliye idari işlem uygulandı.
Olay, Tekirdağ İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, acil numaralarını arayarak asılsız kavga ihbarı veren ve acil hattını gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen Ö.P. adlı şüpheliye tutanak tutuldu.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheliye idari işlem uygulandı.
Öte yandan, telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren personelin bu tür aramalarla yıpratılmasının, iş verimini düşürdüğü gibi zaman ve kaynak israfına da sebep olduğuna dikkat çekildi.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Polis Tekirdağ
Son Haberler
- 12:00
- 11:51
- 11:44
- 11:51
- 11:42
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz