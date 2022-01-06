Batma’ın Petrolkent Mahallesinde 3 hırsızlık şüphelisi elektrik dağıtım şirketine ait elektrik direklerine çekilen kabloları kesti. Şüphelilerin kabloları çalmak amacıyla olay yerine kesici aletlerle geldikleri ve direğe tırmanarak kabloları kesip hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kabloları çalan Ç.C, M.K ve V.A olaydan 1 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar

Soruşturmayı yürüten savcılık, Ç.C, M.K ve V.A adlı kişilerin üzerlerine atılı suçu itiraf ettiğine dikkat çekerek, “kamu yararına tahsis edilmiş eşya” hakkında hırsızlık olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Öte yandan, bölgede artan hırsızlık vakaları ile ilgili dağıtım şirketinin ve adli makamların teyakkuza geçtiği, benzer olayların takip edilerek ilgililer hakkında yasal süreçlerin etkin bir şekilde işletilmeye devam ettiği bildirildi.