Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Remzi Özkan yönetimindeki halk otobüsü ile Enes Varol yönetimindeki kamyon, eski Ankara yolu Beydeğirmeni mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs sürücüsü Özkan ile yolculardan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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