Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Ramazan Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Çamyazı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da refüje çarpatı.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi Canan Yılmaz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan Uşak-İzmir kara yolunda aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Uşak
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