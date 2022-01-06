Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde LPG'li bir araçta yapılan kaynak sırasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, tamirhane ve araç kullanılamaz hale geldi, binanın dış cephesi ile iki otomobil de hasar gördü.