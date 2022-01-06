Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde patlama
[Fotoğraf: AA]
Küçükçekmece'deki oto tamirhanesinde LPG'li otomobildeki patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde LPG'li bir araçta yapılan kaynak sırasında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayda, tamirhane ve araç kullanılamaz hale geldi, binanın dış cephesi ile iki otomobil de hasar gördü.
Etiketler: İstanbul
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