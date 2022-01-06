Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden ABD'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Philadelphia kentinde çıkan yangınla ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde bir evde çıkanda yangında 13 kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yaymladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
ABD’nin Philadelphia Kentinde Bir Binada Çıkan Yangın Hk. https://t.co/ZB6KQHVFSY pic.twitter.com/5ZBZ0hOhIH— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 6, 2022
13 kişi hayatını kaybetmişti
Kentteki 3 katlı bir evde yerel saatle dün sabah çıkan yangında 13 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.
Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Yangın
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