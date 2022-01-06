Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su altı komandoları buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma Timleri, 18 dalgıçla yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü’nde dalış yaptı.
Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasındaki Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü 1950 metre rakımlı gölde yaklaşık 10 metre daldı.
Su sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında değiştiği gölde özel kıyafetlerini giyen dalgıçlar, gölün yüzeyindeki 20 santimetre kalınlığındaki buzları keserek göle girdi.
Eğitim 10 gün sürecek
JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu sularda kaybolan vatandaşları arama kurtarma becerilerini geliştirmek amacıyla, Çıldır’da yapacakları eğitimler 10 gün sürecek.
Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkan dalgıçlar açtıkları pankartla Sarıkamış şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kars
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