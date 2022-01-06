Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 32. kilometresinde bulunan Keşap Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Cide-İnebolu yolunun 47. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yapılan temizleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.