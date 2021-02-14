Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de yoldan çıkan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Koray Tombak'ın kullandığı tır, Fethiye-Dalaman kara yolu Hacılar mevkisinde yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Tombak’ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tırın çekicisinin bağlı bulunduğu dorseden ters yöne doğru dönmüş olması dikkati çekti.
Etiketler: Trafik Kazası
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