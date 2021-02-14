Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat'ta bir ihbar üzerine takibe aldıkları otobüsü AŞTİ'de durdurdu.

Bagajlarda arama yapan ekipler, 2 yolcuya ait bavulda 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.