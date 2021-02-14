Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
AŞTİ'de bir otobüste 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) durdurulan bir otobüste bagajlarında 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Şubat'ta bir ihbar üzerine takibe aldıkları otobüsü AŞTİ'de durdurdu.
Bagajlarda arama yapan ekipler, 2 yolcuya ait bavulda 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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