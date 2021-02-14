Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da tırın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Karapınar ilçesinde tırın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yasin D. yönetimindeki demir yüklü tır, 30 Ağustos Caddesi Çetmi Kavşağı'nda, yolun karşına geçmek isteyen Gökhan Dinç'in kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Dinç'in cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yasin D., polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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