Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cips paketi ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Polis, yaptığı aramada, cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.
Araçta bulunan U.Ö. ve taksinin sürücüsü F.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden U.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan emniyet otoparkına çekilen taksinin bagaj kapağı, ön camı ve arka tamponundaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler' yazıları dikkat çekti.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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