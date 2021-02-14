Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Turgay A. idaresindeki otomobil Milli Egemenlik Caddesi'nde karşı yönden gelen Tolga E. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Tolga E. ile motosikletteki Okan Z. 34 yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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