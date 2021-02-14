Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 09:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
4 ildeki sit alanları koruma alanı olarak tescillendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak, Denizli, Isparta ve Konya’daki bazı doğal sit alanları doğal koruma, sürdürülebilir koruma, kontrollü kullanım ve nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 4 ildeki sit alanlarının koruma alanı olarak tescillenmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Zonguldak Cehennemağzı Mağaraları doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı; Denizli Honaz Dağı Milli Parkı, doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı; Isparta Beyşehir Gölü ile Pınargözü Mağarası doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı; Konya Beyşehir Gölü ise doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı ile doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi.
Tescil edilen alanların koordinat ve parsel bilgileri Resmi Gazete’de yer aldı.
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