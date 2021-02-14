Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 4 ildeki sit alanlarının koruma alanı olarak tescillenmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Zonguldak Cehennemağzı Mağaraları doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı; Denizli Honaz Dağı Milli Parkı, doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı; Isparta Beyşehir Gölü ile Pınargözü Mağarası doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı; Konya Beyşehir Gölü ise doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı ile doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi.

Tescil edilen alanların koordinat ve parsel bilgileri Resmi Gazete’de yer aldı.