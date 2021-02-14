Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kestel'de otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yusuf T. idaresindeki otomobil, İnegöl-Bursa kara yolunun Kestel mevkisinde Kemal E'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Yusuf T. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
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