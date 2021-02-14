Erken rezervasyonda dikkat edilmesi gerekenler

Erken rezervasyonda dikkat edilmesi gerekenler

Siirt'te iki obruk oluştu

Siirt'te iki obruk oluştu

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli yakalandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf T. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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