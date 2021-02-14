Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 692 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 425 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.