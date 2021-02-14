Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 699 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 699 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 692 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 425 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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